Ulusal ve Uluslararası Sanatçılar İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ulusal ve Uluslararası Sanatçılar İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Buluştu

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Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Carmina Burana' eseri Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan eser, solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik dev kadroya sahip. Carmina Burana, Carl Orff'un eşsiz müziğinin etkileyici danslarla ve teknolojik yeniliklerle buluşması sonucunda sanatseverlerden büyük beğeni gördü. Simone Piazzola'nın konuk sanatçı olarak yer aldığı eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi korosu ve solist sanatçılarından, soprano Nazlı Deniz Süren ve tenor Ufuk Toker tarafından seslendirildi. 'Carmina Burana', 11., 12. ve 13. yüzyıldan kalan 254 şiir ve dramatik metinden oluşan Beuern Şarkıları olarak da bilinir ve Carl Orff tarafından bestelenmiştir.

12.06.2024 13:08
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Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Carmina Burana' eseri Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Carmina Burana" eseri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahneye konulan eser, solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik dev kadroya sahip. AKM sahnesinin dekorsuz, yalın olarak kullanılması ve ışık konseptinin görsel şovun bir unsuru olması, Carl Orff'un eşsiz müziğinin etkileyici danslarla ve bu teknolojik yeniliklerle buluşması sonucunda Carmina Burana sanatseverlerden büyük beğeni gördü.

Rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt'un üstlendiği Carmina Burana'da yer alan 24 parça, Volkan Ersoy'un yanı sıra Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş koreografileri ile sergilenirken, MDT İstanbul sanatçıları ve İstanbul DOB Bale sanatçılarının birlikte ilk kez sahnede olmaları eserin dans anlatım gücüne katkı sundu.

Eserin dün akşam festival kapsamında gerçekleşen ilk temsilinde uluslararası ölçekte kuşağın önde gelen baritonlarından biri olarak kendisini kanıtlamış olan Simone Piazzola konuk sanatçı olarak yer aldı. 2013'te, Verona'da düzenlenen Placido Domingo Operalia Yarışması'nda aldığı ödülle çıkış yapan ve Arena di Verona'da başarılı performansları ile göz dolduran Simone Piazzola ile birlikte Carmina Burana'yı İstanbul Devlet Opera ve Balesi korosu ve solist sanatçılarından, soprano Nazlı Deniz Süren ve tenor Ufuk Toker seslendirdiler.

ESER HAKKINDA

Beuern Şarkıları olarak da bilinen 'Carmina Burana', Münih'teki Bayern Kütüphanesi'nde bulunan, 11., 12. ve 13. yüzyıldan kalan 254 şiir ve dramatik metinden oluşuyor. Müzisyen kökenli bir aileden gelen Alman Carl Orff tarafından bu metinlerden seçilmiş şiirler üzerine sahne kantatı olarak 1936 yılında bestelenmiş ve ilk kez 8 Haziran 1937'de Frankfurt Operası'nda sahnelenmiştir. Carmina Burana, Carl Orff'un Trionfi (Zaferler) üçlemesinin ilk eseridir. Doğayı ve aşkı dile getiren metinlere dayanan eserin çoğu bölümleri Orta Çağ Latincesi ve bazı bölümleri Orta Çağ Almancası kullanılarak yazılmıştır. Eser ritmik ve metrik yapıya sahip olan şarkılardan oluşur.

Ulusal ve Uluslararası Sanatçılar İstanbul Opera ve Bale Festivali\'nde Buluştu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ulusal ve Uluslararası Sanatçılar İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Buluştu - Son Dakika

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