"Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" Kütahya'da yapılacak - Son Dakika
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"Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" Kütahya'da yapılacak

08.04.2022 19:14
"Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" Kütahya'da yapılacak

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen merhum Hisarlı Ahmet anısına 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nun tanıtımı yapıldı.

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen merhum Hisarlı Ahmet anısına 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nun tanıtımı yapıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 9-12 Haziran tarihlerinde "Müzik ve İklim" ana başlığı altında KSBÜ'de düzenlenecek sempozyuma yurt içi ve dışından akademisyenler ve sanatçıların katılacağını söyledi.

Hisarlı Ahmet'in Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirten Kavuncu, "Bu yıl sempozyumun KSBÜ ev sahipliğinde düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Hisarlı Ahmet, Kütahya için büyük bir marka, büyük bir değer. Rahmet, minnetle anıyoruz. Tabiatı sevmesi, insanı sevmesi en büyük özellikleriydi. İklim temasıyla müzik sempozyumu çalışması yapmak yine sanat işi." diye konuştu.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in katıldığı etkinlikte, konser veren sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

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Türk Halk Müziği, Kütahya, Rektör, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu' Kütahya'da yapılacak - Son Dakika


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