Yabancı Akademisyenler Türkiye'de Arkeolojik Mirası Keşfediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Yabancı Akademisyenler Türkiye'de Arkeolojik Mirası Keşfediyor

25.07.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü, 16 ülkeden gelen akademisyenlere Anadolu'nun kültürel mirasını tanıtıyor.

Yunus Emre Enstitüsünün davetiyle Türkiye'ye gelen çoğunluğu arkeolog yabancı akademisyenler, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını yerinde görme imkanı buluyor.

Türk dili, kültürü, sanatı ve bilimsel birikimini yurt dışında temsil eden Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu'daki uygarlıkların çok katmanlı geçmişini tanıtmak amacıyla "Türk Arkeolojisi Yaz Okulu" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden arkeolog ve sanat tarihçileri Türkiye'ye davet edildi, onlar için gezi ve ziyaret programı hazırlandı.

Çanakkale'den başlayıp İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara'da devam edecek ve son olarak İstanbul'da tamamlanacak programa büyük bölümü arkeoloji alanından olmak üzere sanat tarihi, müzecilik ve antropoloji bölümünden akademisyenler katıldı.

16 farklı ülkeden gelen 20 akademisyen, Türkiye'nin zengin kültürel birikimini hem bilimsel içerikli seminer ve atölyelerde hem de tarihi ve arkeolojik alan gezilerinde birebir deneyimleme fırsatı buluyor.

Programın İzmir bölümünde, konuk akademisyenler Efes, Smyrna Agorası, Kadifekale Antik Tiyatrosu, Teos Antik Kenti ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nı gezdi, binlerce yıl öncesinin izlerine tanık oldu.

Proje koordinatörü Emre Çağlayan, AA muhabirine, Türk kültürünü tanıtmayı ve Türkçeyi öğretmeyi amaçlayan enstitüsünün yurt dışında 88 merkezde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli antik kentlerini keşfetmek isteyen Danimarka, Kanada, Polonya, İtalya, İran, Mısır, Tunus, Etiyopya, Litvanya, Rusya gibi birçok ülkeden katılımcının programa dahil olduğunu aktaran Çağlayan, şöyle devam etti:

"Birçok ülkeden arkeologlarımız, üniversitede derse giren hocalarımız, kazı alanları başkanlarımız tura katıldılar. Bunu yapmamızın sebebi Türkiye'nin arkeolojik çalışmalarını gösterebilmek. Türkiye'nin çok büyük bir arkeolojik çalışması var. Bu yüzden Çanakkale'de başlayıp Troya'yı gösterdik. Daha sonra İzmir'e geldik. Efes ve Teos kazılarını kazı başkanlarımız aracılığıyla gezdik. Bir akademik alışveriş söz konusu. Katılımcılar, Türkiye'deki arkeolojik çalışmaların ne durumda olduğunu, hangi metotların ve teknolojilerin uygulandığını yerinde görüyor. İzmir çok tarihi bir şehir. Efes ve Teos gibi kazılar antik medeniyetin en önemli durağı. Bu açıdan İzmir bizim için çok önemli."

"Türkiye'deki müzelerin düzenlenme biçimi diğerlerinden çok farklı"

Katılımcılardan Kanadalı arkeolog Jaris Darwin, Anadolu mirasını yerinde görmenin çok farklı ve heyecan verici bir deneyim olduğunu söyledi.

Neolitik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan arkeolojik alanları görmenin önemli olduğunu vurgulayan Darwin, "Bunların meslek hayatıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca farklı arkeolojik yöntemleri öğrenmek ve yaklaşımları dinlemek çok değerli. Türkiye'deki müzelerin düzenlenme biçimi diğerlerinden çok farklı. Dijital uygulamaları sergilere dahil etmelerini çok beğendim." diye konuştu.

Danimarkalı Ane Dybkjaer ise Efes Antik Kenti'ni ikinci kez ziyaret ettiğini ve her seferinde çok etkilendiğini ifade ederek, "Efes Antik Kenti bir rüyanın içinde yürümek gibi, çok büyülü bir yer. Özellikle Celsus Kütüphanesi insanı hayran bırakıyor. Üçüncü kez gelmeyi çok isterim. Ziyaret ettiğim en güzel yerlerden biri." dedi.

Gürcistanlı Mariam Eioshvili de bu projeye katılmanın harika bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Kazı alanlarını yerinde görerek farklı bir deneyim yaşadığının altını çizen Eioshvili, "Bir araştırmacı olarak her zaman böyle bir fırsat yakalayamıyorsunuz. Bu kariyerim için doğru bir adım oldu. Türkiye'de doktora sonrası bir programa kaydolmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Arkeoloji, Türkiye, Eğitim, Kültür, Sanat, izmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yabancı Akademisyenler Türkiye'de Arkeolojik Mirası Keşfediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:21:26. #7.13#
SON DAKİKA: Yabancı Akademisyenler Türkiye'de Arkeolojik Mirası Keşfediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.