Yüzüklerin Efendisi Müzikleri Türkiye'de - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yüzüklerin Efendisi Müzikleri Türkiye'de

Howard Shore'un müzikleri, Ukraynalı orkestra tarafından Türkiye turunda seslendirilecek.

22.12.2024 13:46
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Oscar ödüllü besteci Howard Shore'nun Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminin müzikleri, Ukraynalı senfoni orkestrasının Türkiye turnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

U-Concert organizasyonuyla, Ukraynalı "Lords of the Sound" Senfoni Orkestrası'nın turnesi kapsamında, Yüzüklerin Efendisi filmi karakterlerinin melodileri, elflerin lirik şarkıları ve Howard Shore'un film üçlemesi için ürettiği müzikler dinleyiciyle buluşacak.

Avrupa'nın önde gelen salonlarında sahne alan, Ukraynalı Lords of the Sound Senfoni Orkestrası, 2014'te film müziği başta olmak üzere çağdaş bestecilerin eserlerini seslendirmek amacıyla kuruldu.

Üyeleri, seçici bir yarışmayla gruba katılmış yetenekli genç müzisyenlerden oluşan orkestra, sahnede görsel efektler ve teatral unsurlarla süsledikleri performanslarıyla dikkati çekiyor.

Dünyada çok izlenenler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi film serisinin müzikleri haricinde repertuvarında 300'ün üzerinde eser olan orkestra, film müzikleri, klasik eserler, rock hitleri ve caz gibi farklı türlerden şarkılar seslendiriyor.

Dün İzmir'de başlayan turne programı kapsamında Lords of The Sound Senfoni Orkestrası, bugün Denizli'de, yarın Antalya'da, 24 Aralık'ta Konya'da, 25 Aralık'ta Mersin'de, 26 Aralık'ta Adana'da, 27 Aralık'ta Kayseri'de, 28 Aralık'ta Ankara'da, 29 Aralık'ta Eskişehir'de, 30 Aralık'ta İstanbul'da, 31 Aralık'ta ise Bursa'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yüzüklerin Efendisi Müzikleri Türkiye'de - Son Dakika

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