Oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı - Son Dakika
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Oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı

18.10.2022 13:04

14 yaşındaki oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" sitemiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabından balkonda olduğu bir pozunu paylaştı. Karlı'nın paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

Uzun süreden bu yana gündemde olmayan ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" şeklinde konuşmuştu.

KONSERLERİNE DEVAM EDİYOR

Oğlunun sitemi hayli konuşulan Karlı, son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde verdiği konserlerine tam gaz devam ediyor.

BALKONDAN POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak Songül Karlı, uzun aradan sonra dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Karlı, diz üstü eteğiyle balkonda durduğu anlardaki fotoğrafını takipçilerine aktardı.

İşte Karlı'nın o pozu:

Oğlu 'Anne hep bir yerlerin konuşuluyor' diyerek tepki göstermişti, Songül Karlı yine mest etti
Oğlu 'Anne hep bir yerlerin konuşuluyor' diyerek tepki göstermişti, Songül Karlı yine mest etti
Oğlu 'Anne hep bir yerlerin konuşuluyor' diyerek tepki göstermişti, Songül Karlı yine mest etti
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Sosyal Medya, Songül Karlı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlunun 'Anne hep bir yerlerin konuşuluyor' dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı - Son Dakika
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