Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 3 gün 3 gece süren düğünleri Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki gerçekleşti. Dünyanın konuştuğu düğünden kareleri ise nihayet geldi.

Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı. Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız şarkıcı adeta kuğu gibiydi.

Hep Lauren markası bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyleyen Jennifer Lopez 3 farklı tasarım taşıdı.

Fotoğrafçı John Russo ünlü şarkıcının giydiği gelinliklerin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Russo, ilk gelinliğinin tasarımında 1000'dan fazla kumaş parçasının kullanıldığını ve 500 metre kumaştan yapıldığını söyledi.

JLO'nun ikinci elbisesi basamaklı inci dizilerine sahipti ve üçüncüsü Swarovski kristali süslemeli tül kapüşonlu detaylarıyla dikkat çekti.