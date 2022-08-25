Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı - Son Dakika
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Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı

25.08.2022 10:23
Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay sade bir nikahla evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde 3 gün 3 gece süren bir düğün gerçekleştirdi. Magazin dünyasında 'Bennifer' olarak adlandırılan çiftin düğününden ilk kareler geldi. 3 farklı gelinlik giyen Jennifer Lopez dikkat çekti.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 3 gün 3 gece süren düğünleri Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki gerçekleşti. Dünyanın konuştuğu düğünden kareleri ise nihayet geldi.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı. Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız şarkıcı adeta kuğu gibiydi.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Hep Lauren markası bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyleyen Jennifer Lopez 3 farklı tasarım taşıdı.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Fotoğrafçı John Russo ünlü şarkıcının giydiği gelinliklerin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Russo, ilk gelinliğinin tasarımında 1000'dan fazla kumaş parçasının kullanıldığını ve 500 metre kumaştan yapıldığını söyledi.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

JLO'nun ikinci elbisesi basamaklı inci dizilerine sahipti ve üçüncüsü Swarovski kristali süslemeli tül kapüşonlu detaylarıyla dikkat çekti.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği
Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği
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Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı - Son Dakika


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