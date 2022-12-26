2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cesur pozları beğeni topladı - Son Dakika
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2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cesur pozları beğeni topladı

26.12.2022 09:17

2022 yılında özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaparak yıl boyu çektirdiği cüretkar fotoğraflarını paylaştı.

Bu yıl iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturduktan 4 ay sonra boşanan Hadise, özel hayatıyla seneye damga vurdu. Kariyerinin yanı sıra evliliği ve sonrasında yaşananlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, 2022'nin son günlerinde sosyal medya hesabından yıl boyu çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

CESUR POZLARINI YAYINLADI

14,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2022'ye veda paylaşımı yaparak bir video paylaşan Hadise'nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları dikkat çekti. Şarkıcının "Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

İşte Hadise'nin paylaşımından kareler...

2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cüretkar pozları dikkat çekti
2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cüretkar pozları dikkat çekti
2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cüretkar pozları dikkat çekti
2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cüretkar pozları dikkat çekti
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Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cesur pozları beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cesur pozları beğeni topladı - Son Dakika
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