2023'ü sahnede hayranlarıyla birlikte karşılayan kadın şarkıcılar sahne kostümleriyle de tüm dikkatleri üzerine çektiler. Sahne kıyafetlerini dekolteli seçen ünlü şarkıcılar hem cesaretleri hem de şıklıklarıyla geceye damga vurdu. İrem Derici, Hadise, Petek Dinçöz ve Simge başta olmak üzere ünlü isimler şıklık yarışına girdi. İşte ünlü isimlerin yılbaşına özel sahne kombinleri...
Son Dakika › Magazin › Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti - Son Dakika