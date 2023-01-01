Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti

Bu ihtimali ilk kez gündeme getirdiler! AK Parti'den çok konuşulacak seçim çıkışı

2023'ü sahnede hayranlarıyla birlikte karşılayan kadın şarkıcılar sahne kostümleriyle de tüm dikkatleri üzerine çektiler. Sahne kıyafetlerini dekolteli seçen ünlü şarkıcılar hem cesaretleri hem de şıklıklarıyla geceye damga vurdu. İrem Derici, Hadise, Petek Dinçöz ve Simge başta olmak üzere ünlü isimler şıklık yarışına girdi. İşte ünlü isimlerin yılbaşına özel sahne kombinleri...

SİMGE

SELEN GÖRGÜZEL

LERZAN MUTLU

PETEK DİNÇÖZ

CEYLAN

HANDE YENER

EBRU YAŞAR

HÜLYA AVŞAR

GÜLBEN ERGEN

DEFNE SAMYELİ

HADİSE

İREM DERİCİ

GÜLŞEN

AJDA PEKKAN