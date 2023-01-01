Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti - Son Dakika
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Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti

01.01.2023 17:50

Müzik dünyasından birçok isim yeni yılı sahnede karşıladı. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü isimler performanslarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de göz kamaştırdı.

2023'ü sahnede hayranlarıyla birlikte karşılayan kadın şarkıcılar sahne kostümleriyle de tüm dikkatleri üzerine çektiler. Sahne kıyafetlerini dekolteli seçen ünlü şarkıcılar hem cesaretleri hem de şıklıklarıyla geceye damga vurdu. İrem Derici, Hadise, Petek Dinçöz ve Simge başta olmak üzere ünlü isimler şıklık yarışına girdi. İşte ünlü isimlerin yılbaşına özel sahne kombinleri...

SİMGE

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

SELEN GÖRGÜZEL

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

LERZAN MUTLU

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

PETEK DİNÇÖZ

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

CEYLAN

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

HANDE YENER

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

EBRU YAŞAR

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

HÜLYA AVŞAR

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

GÜLBEN ERGEN

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

DEFNE SAMYELİ

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

HADİSE

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

İREM DERİCİ

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

GÜLŞEN

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

AJDA PEKKAN

Yılbaşında sahnede şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı
YORUMLAR (1)
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Petek Dinçöz, İrem Derici, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti - Son Dakika
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