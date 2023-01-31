3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Sergen Deveci, ilk adımlarını atarken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Sergen Deveci, ilk adımlarını atarken hüngür hüngür ağladı

31.01.2023 17:29

Geçtiğimiz kasım ayında 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, haftalar süren tedavi sonrası ilk adımlarını atmaya başladı. Artık destek almadan yürüyen Deveci, doktoruna sarılıp mutluluktan ağladığı anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Baş Belası isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs, geçtiğimiz kasım ayında kaza yaptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken genç oyuncu Sergen Deveci de ağır yaralı kurtarıldı. Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek ameliyat edilen Deveci, taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladı. Bir süredir ailesinin yanında kalarak tedavi gören Deveci'den güzel haber geldi.

DESTEK ALMADAN YÜRÜYÜNCE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Doktorların 1 yıldan önce yürüyemez" dediği Sergen Deveci, herhangi bir destek almadan adım atmaya başladı. Adımların sonunda kendisini bekleyen doktoruna sarılarak hüngür hüngür ağlayan Deveci, o anları Şebnem Ferah'ın "Erkekler Ağlamaz" şarkısıyla Instagram hesabından paylaşarak "Bazen baştan başlamak" notunu düştü.

Kaza sonrası ilk adımlarını atmaya başlayan Sergen Deveci, hüngür hüngür ağladı

"BOYNUM KIRILMIŞ, HİSSİZLİKLE UYANDIM"

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında konuşan Sergen Deveci, kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını söylemişti. Kaza anı ve sonrasında yaşananları anlatan Sergen Deveci, şunları söyledi: "Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz. Ben de araçta uyurken, bir ses duydum; merak ettim ayağa kalktım. Tam o anda çarpışmışız. Ayakta olduğum için kafamı yukarı çarpmışım ve boynumu kırmışım. Çok ilginç, bir insanın boynunun kırılması ve hala bunu söyleyebiliyor olması. Bence mucize. Boynunuz kırıldığında bir şeyler yok oluyor. İlk başta bende de öyle oldu, büyük bir sessizlik, sonra geri geldim."

"OMURİLİĞİM ZARAR GÖRMÜŞ"

"Boynum kırıldığında omuriliğim zarar görmüş. Ben bunu bilmiyordum tabii, müthiş bir hissizlikle uyanmıştım. Önce ayağıma bir şey girdi zannettim. O yüzden hissetmiyorum sanıyordum. Meğer o sıra omuriliğim zedelenmiş. En azından ayağımda yaralanma yok, sağlam diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. O sırada ben ayaklarımın hakimiyetini kaybetmiştim ve hastaneye kaldırılmışım. Kazadan sonra ilk uyandığımda ilk götürüldüğüm hastanedeydim. Uzun bir süre geçmişti. İşte o benim gidip gelme hikayem, aslında beni hastaneye kaldırmışlar. Elim kolum bağlanmış, acayip sırtım kaşınıyordu. Hemşireye yalvardım ne olur sırtımı kaşıyabilir miyim diye. Onlar da omurgam daha fazla zarar görmesin diye elimi kolumu sabitlemişler tabi."

Kaza sonrası ilk adımlarını atmaya başlayan Sergen Deveci, hüngür hüngür ağladı
Kaza sonrası ilk adımlarını atmaya başlayan Sergen Deveci, hüngür hüngür ağladı
Kaza sonrası ilk adımlarını atmaya başlayan Sergen Deveci, hüngür hüngür ağladı
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Son Dakika Magazin 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Sergen Deveci, ilk adımlarını atarken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Sergen Deveci, ilk adımlarını atarken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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