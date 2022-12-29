İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak - Son Dakika
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İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak

29.12.2022 15:55

31 Aralık'ta Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı. Programın misafirleri arasında Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Cengiz Kurtoğlu ve İrem Derici gibi ünlü isimler yer alıyor.

İmparator İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show Yılbaşı Özel'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Yılbaşı gecesi izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatmaya hazırlanan programın konukları dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLER KONUK OLUYOR

İbo Show Yılbaşı Özel'in konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu, Latif Doğan, Şafak Sezer, İrem Derici, Mahmut Tuncer, Özgür Alter, Dilan Çıtak ve Didem bulunuyor. Ünlü isimler şarkılarıyla müzik ziyareti verirken Didem de dansıyla kendine hayran bırakacak.

Fragmanda Sinan Akçıl'ın İbo Show için yaptığı şarkı dikkat çekerken kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i kendi annesine benzeten Tatlıses, gözyaşlarını tutamıyor.

İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak
İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak
İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak
İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak
İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak
İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak
İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak - Son Dakika
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