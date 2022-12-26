VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi: Annemi kaybettikten sonra üzüntüden bu hale geldim - Son Dakika
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VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi: Annemi kaybettikten sonra üzüntüden bu hale geldim

26.12.2022 14:04

90'lı yılların sevilen DJ'lerinden VJ Bülent lakaplı Bülent Çarıkça, kalp spazmı geçirdi. Anjiyo olan VJ Bülent, "Annemi kaybettikten sonra üzüntüden bu hale geldim. Sabaha karşı rahatsızlanıp bayıldım, kendime geldiğimde ambulansı aradım" dedi.

Yıllar önce Kral TV'de yaptığı yayınlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında sessiz sakin bir hayat yaşamaya başlayan VJ Bülent olarak tanınan Bülent Çarıkça, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

ANJİYO OLDU

Magazinsortie'nin haberine göre; Annesinin vefatından sonra zor günler geçiren ve psikolojik tedaviyi reddeden ünlü isim, yaşadıklarından etkilenince rahatsızlandı. Bülent Çarıkçı, önceki gün Edirne de geçirdiği kalp spazmı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı.İlk olarak Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bülent Çarıkçı, sonrasında özel bir hastanede anjiyo oldu.

Bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi

"SABAHA KARŞI BAYILMIŞIM, KENDİME GELİNCE AMBULANSI ARADIM"

Kalp spazmı geçirdiği anları anlatan VJ Bülent, "2 yıl 1 ay önce annemi kaybettim. Çok üzüldüm, gözyaşım hiç dinmedi... Sonunda kalp spazmı geçirmişim. Her şeyin başı üzüntü. Beni bu duruma getiren üzüntü oldu. Gece 04.00 civarı rahatsızlandım... Ağrıdan uykudan uyandım. Ateş bastığı için ayakta serin bir yer bakıyordum, sonrasında bir anda bayılmışım, hatırlamıyorum... Kafamı cama ve yere vurabilirdim, Allah'tan yumuşak bir yere gelmiş başım.. Uyandığımda su gibiydim. Vücudum çok su atmış... Tektim evde, kendime gelir gelmez ambulansı aradım sonrasında hastaneye yetiştirdiler" dedi.

"MR ÇEKİLDİ, DAMARDAN SIVI ALINDI"

Yapılan tedaviyi anlatan ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Sanal anjiyo yaptılar bana. MR çekildi ve damardan sıvı bir ilaç ilaç verdiler. Bu yeni bir teknikmiş... Sonrasında çok yorgun hissettim kendimi. Bugün daha iyiyim. Doktor 'kalbine dışarıdan bir etken olmuş' dedi. Bir ara aşıdan da şüphelendim... Bana doktor, 'Annene 2 yıl ağlamak ne demek? Sen kalbini krize sokmuşsun!..." dedi. Artık üzülmek yok. Bundan böyle elimden geldiğince stresten uzak durmaya çaba sarf edeceğim."

Bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi
Bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi
Bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin VJ Bülent, kalp spazmı geçirdi: Annemi kaybettikten sonra üzüntüden bu hale geldim - Son Dakika


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