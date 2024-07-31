Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı

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Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük aşkı Çağla Altunkaya, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişe çıktı. Basın mensuplarıyla karşılaşan ve tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Altunkaya, evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.

31.07.2024 11:36
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Adriana Lima'nın kızlarıyla görüntülenen Altunkaya, sorulara cevap vermek istemedi.

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Snob Magazin'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima'nın kızlarıyla Nişantaşı'nda alışveriş yapan Çağla Altunkaya, parmağındaki 5 milyon TL'lik tektaş yüzüğüyle göz kamaştırdı. Ilıcalı ile evlilik kararı aldığı konuşulan Altunkaya özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermek istemeyerek "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek sevmiyorum" diyerek geçiştirdi.

Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Acun Ilıcalı\'nın genç aşkı, Adriana Lima\'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emir Arslan: Zengin olunca ahlaksızlık aşk oluyor fakir olunca sapıklık oluyor 56 1 Yanıtla
    Ercan Karatas: Boşver bizene 0 0
  • Murat Çevre: Acun'un tüm birlikte olduğu kadınlara dikkat ettiniz mi hepsi şeyma Subaşı na benzeyen tipler 24 2 Yanıtla
  • NET VİZYON: bu herif paraylada çekilmez 15 1 Yanıtla
  • barış özcan: Bütün eş ve sevgilileri birbirine çok benziyor, garip geldi biraz. 11 0 Yanıtla
  • Emre Aytekin: Buda bi cocuk yapar boşanır keyif yaşar bu tarz filmlerin sonu böyle biter 3 0 Yanıtla
  • Handem: Paranın Gücü bu olsa gerek 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı - Son Dakika
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