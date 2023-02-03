Aile dizisinden 2.fragman geldi! 14 Şubat'ta televizyon başına geçin

Show TV'nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi Aile'den 2. fragman geldi. İlk tanıtımıyla bir haftada sosyal medyada yaklaşık 10 milyonun üzerinde görüntülenerek en çok izlenenler listelerinde yer alan dizinin yayın tarihi de belli oldu.

14 ŞUBAT'TA EKRANA GELECEK

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen ve Emel Göksü gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı iddialı dizi 14 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen 2. fragmanına ise Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği 'Aslan' karakterinin Serenay Sarıkaya'nın oynadığı 'Devin' karakterine kurduğu 'Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın' cümlesi damga vuruyor.

AİLE VE AŞKI ANLATACAK

Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.