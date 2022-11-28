Akciğerinde kitle olduğu belirlenen Armağan Çağlayan'dan iyi haber: Leflerim temiz, çarşamba günü kitle alınacak - Son Dakika
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Akciğerinde kitle olduğu belirlenen Armağan Çağlayan'dan iyi haber: Leflerim temiz, çarşamba günü kitle alınacak

28.11.2022 12:56

Akciğerinde kitle olduğu belirlenen Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili güzel haberi sevenlerine verdi. Yapılan testlerde lenflerinin temiz çıktığını açıklayan Çağlayan, çarşamba günü akciğerindeki kitlenin alınacağını belirtti.

Başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akciğerinde kitle tespit edildiğini ve tedavileri başlanacağını söyledi. Bu süreçte çalışmama kararı alan Çağlayan, yeni bir paylaşım yaparak son durumu hakkında bilgi verdi.

"LENFLERİM TEMİZ ÇIKTI"

Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. Herkese her şey için çok teşekkürler, sevgiler."

Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan'dan güzel haber: Leflerim temiz, çarşamba günü kitle alınacak

"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Son programında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ile konuşan Çağlayan, akciğerindeki kitleyi Kalkavan'ın vefat ettiği gün öğrendiğini söylemişti. Bu süreçte yaşadığı en büyük korkudan bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda sanki bende o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim çok acayip bir duygu. Ben de Billur Hanım gibi check-up yaptırdığımda öğrendim. Korkuyorum muyum? Hayır... Bir tek acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşünüyordu. Eğer benimki kanserse bile daha çok başı" ifadelerini kullanmıştı.

Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan'dan güzel haber: Leflerim temiz, çarşamba günü kitle alınacak

AKCİĞERİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve çalışmalarına ara vereceğini söyleyen Armağan Çağlayan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.

Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."

Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan'dan güzel haber: Leflerim temiz, çarşamba günü kitle alınacak
Armağan Çağlayan hastalığını gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı: Önümüzde hafta tedaviye başlayacağım
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Son Dakika Magazin Akciğerinde kitle olduğu belirlenen Armağan Çağlayan'dan iyi haber: Leflerim temiz, çarşamba günü kitle alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akciğerinde kitle olduğu belirlenen Armağan Çağlayan'dan iyi haber: Leflerim temiz, çarşamba günü kitle alınacak - Son Dakika
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