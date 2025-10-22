Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İranlı sanatçı Farajollah Bagheri, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun dev portresini Galip Dere Plajı'nın kumlarına resmetti. Türk sanatçılarını çok sevdiğini belirten Bagheri, "Sanat tüm dünyanın dilidir" dedi.

BARIŞ MANÇO'NUN PORTRESİNİ KUMA ÇİZDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki İranlı heykeltıraş ve ressam Farajollah Bagheri, kum sanatıyla Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun dev portresini sahile işledi.

Yıllar önce İran'dan Alanya'ya yerleşen ve sanat çalışmalarını burada sürdüren Bagheri, daha önce Müslüm Gürses portresiyle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bu kez çok sevdiği Barış Manço için hazırlık yapan sanatçı, çizimine öğle saatlerinde başlayıp gün batımına kadar sürdürdü.

Evinde önceden hazırladığı taslağı kuma numaralandıran Bagheri, tırmık yardımıyla çizimi kum üzerine "nakış gibi" işlediğini söyledi.

SAHİLDEKİLERDEN TAM NOT ALDI

Kumun doğal dokusunu tuval gibi kullanan sanatçı, Barış Manço'nun karakteristik yüz hatlarını ve uzun saç detaylarını özenle çizdi. Çalışma tamamlandığında, sahilde yürüyen vatandaşlar ve turistler dev portreyi hayranlıkla izledi, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

"SANAT TÜM DÜNYANIN DİLİDİR"

Yaptığı çalışmadan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bagheri, Türk sanatçılarına olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi, "İranlı heykeltıraş ve ressamım. 30 yıldır sanatla uğraşıyorum, 10 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Üç gün önce sahilde Müslüm Gürses'in resmini çizdim, şimdi de Barış Manço'yu yaptım. Bu işten çok mutluyum. Biz İranlılar Türk sanatçılarını çok seviyoruz. Bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ü yapmak istiyorum. Sanat tüm dünyanın dilidir."