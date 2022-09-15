Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı: Benden çiçek istediği için kendisine 3 defa çiçek gönderdim - Son Dakika
Üye Girişi

Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı: Benden çiçek istediği için kendisine 3 defa çiçek gönderdim

15.09.2022 14:34

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak giren ve evin önünde bekleyen hayranının, 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Tilki ile sosyal medya üzerinden 1 buçuk yıl boyunca konuştuklarını iddia eden sanık, "Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Olay günü de kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim" iddiasında bulundu.

29 Aralık 2021 tarihinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin Üsküdar'da ikamet ettiği siteye izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A.(25), "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. katılırken, müşteki Aleyna Tilki ve avukatı gelmedi.

"ALEYNA İLE TANIŞIP KONUŞMAYA BAŞLADIK"

Duruşmada savunma yapan sanık, "Pişmanım. Tellerden aşarak girdim, güvenlikler görmedi. Daha önceden güvenlikten geçmiştim, Aleyna beni tanımadığını söylemişti. Herhangi bir hastalığım yok" dedi. Aleyna Tilki ile daha önceden tanıştıklarını öne süren sanık, " Instagram'dan tanıştık, konuşmaya başladık" diye konuştu.

Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı, bütün suçu şarkıcıya attı: Biz 1,5 yıldır konuşuyorduk

"ALEYNA BENDEN ÇİÇEK İSTEDİ, GÖNDERDİM"

Sanık devamında, "Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip diğerlerini etmemişti. Hatta bana 'artık göndermene gerek yok' dedi. Olay tarihinde kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp Aleyna Tilki'nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş" dedi.

"ALEYNA İLE İLİŞKİMİZİ SÖYLEYEMEYİNCE HAYRANIYIM DEDİM"

Daha sonra müştekinin kapısını yeniden çaldığını anlatan sanık, "İçeriden seslerini duydum. Ancak kapıyı açmaya çalışmadım. Kapı açılmadığı için de içeri girmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca telefondaki yazışmaları sizlere sunamıyorum çünkü telefonuma erişim sağlayabildikleri için bu yazışmaları silebiliyorlar. Bu sebeple olay tarihinden sonra telefonumu kırıp attım. O tarihten beri telefon kullanmıyorum. Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim. Bu nedenle 'hayranıyım' diye ifade vermiştim" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı, bütün suçu şarkıcıya attı: Biz 1,5 yıldır konuşuyorduk

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Erkam A.'nın herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve rapor aldırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammed Erkam A.'nın, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile birlikte ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak girdiği, Tilki'nin oturduğu dairenin önünde beklediği sırada uyuyakaldığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlatılıyor. İddianamede sanığın, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı, bütün suçu şarkıcıya attı: Biz 1,5 yıldır konuşuyorduk
YORUMLAR
500
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı
Kaynak: İHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Aleyna Tilki, Üsküdar, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı: Benden çiçek istediği için kendisine 3 defa çiçek gönderdim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Gaziantep'te yine feci kaza! İki araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
15:20 Mehmet Dinçerler'den, Hadise'ye yalanlama: Şaşkınlıkla karşılıyorum
15:19 Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen karakola imza vermeye gitti
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşının kurşun tabutta korunmasının sırrı 1000 yıl önceki vahim olaya dayanıyor
14:49 Alevlerin ortasında kalan yabancı uyruklu ailenin ölüm kalım mücadelesi! Yerde hareketsiz kalan çocuklara kalp masajı yapıldı
14:50 Putin, yaptırımların acısını fena çıkartıyor! Avrupa'ya yeni darbe: Gaz ihracatı 100 milyar metreküp düşecek
15:03 Kılıçdaroğlu sosyal konut projesine inanmıyor: Topla paraları fakir fukaradan seçim sürecini finanse et, Banker Erdoğan mısın sen?
14:31 İptal edilen KPSS ile ilgili YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi
14:26 Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira'dan Muslera itirafı "Etkisi büyük"
14:21 Sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? Kafa karıştıran 10 sorunun cevabı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 15:56:43. #1.13#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı: Benden çiçek istediği için kendisine 3 defa çiçek gönderdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement