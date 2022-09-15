Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan hayranı: Benden çiçek istediği için kendisine 3 defa çiçek gönderdim

29 Aralık 2021 tarihinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin Üsküdar'da ikamet ettiği siteye izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A.(25), "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. katılırken, müşteki Aleyna Tilki ve avukatı gelmedi.

"ALEYNA İLE TANIŞIP KONUŞMAYA BAŞLADIK"

Duruşmada savunma yapan sanık, "Pişmanım. Tellerden aşarak girdim, güvenlikler görmedi. Daha önceden güvenlikten geçmiştim, Aleyna beni tanımadığını söylemişti. Herhangi bir hastalığım yok" dedi. Aleyna Tilki ile daha önceden tanıştıklarını öne süren sanık, " Instagram'dan tanıştık, konuşmaya başladık" diye konuştu.

"ALEYNA BENDEN ÇİÇEK İSTEDİ, GÖNDERDİM"

Sanık devamında, "Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip diğerlerini etmemişti. Hatta bana 'artık göndermene gerek yok' dedi. Olay tarihinde kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp Aleyna Tilki'nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş" dedi.

"ALEYNA İLE İLİŞKİMİZİ SÖYLEYEMEYİNCE HAYRANIYIM DEDİM"

Daha sonra müştekinin kapısını yeniden çaldığını anlatan sanık, "İçeriden seslerini duydum. Ancak kapıyı açmaya çalışmadım. Kapı açılmadığı için de içeri girmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca telefondaki yazışmaları sizlere sunamıyorum çünkü telefonuma erişim sağlayabildikleri için bu yazışmaları silebiliyorlar. Bu sebeple olay tarihinden sonra telefonumu kırıp attım. O tarihten beri telefon kullanmıyorum. Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim. Bu nedenle 'hayranıyım' diye ifade vermiştim" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Erkam A.'nın herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve rapor aldırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammed Erkam A.'nın, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile birlikte ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak girdiği, Tilki'nin oturduğu dairenin önünde beklediği sırada uyuyakaldığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlatılıyor. İddianamede sanığın, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.