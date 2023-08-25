Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını yakınları ve olayın tanıkları anlattı - Son Dakika

Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını yakınları ve olayın tanıkları anlattı

Son Güncelleme: 25.08.2023 21:18

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasına ilişkin, çiftin yakınları ve olayın tanıkları, feci kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Botu Ali Sabancı'nın sürdüğü öğrenilirken, kaptanın kayalıkları fark ederek, önce çocukları denize attığı sonra da kendisinin atladığı öğrenildi. Kaza sonrası çiftin çocuklarının annelerini, kaptanın ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttığı bildirildi.

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ederken, kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan tanıklar feci kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

"KAPTAN ÖNCE ÇOCUKLARI ATTI, SONRA KENDİ ATLADI"

Oksijen'in haberine göre Sabancı çiftinin yakınları ve olayın tanıkları kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: "Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu. Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği deniz kazasını çiftin yakınları ve olayın tanıkları anlattı

ÇOCUKLAR ANNELERİNİ, KAPTAN İSE ALİ SABANCI'YI SU YÜZÜNE ÇIKARTTI

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği deniz kazasını çiftin yakınları ve olayın tanıkları anlattı

İŞ İNSANI MEHMET BAŞER'İN TEKNESİ YARDIMA GELDİ

O sırada ABC Holding'in sahibi Adanalı iş insanı Mehmet Başer'in de teknesi yakınlardaydı. Başer ve mürettebatı da kazazedelere yardımcı oldu. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adasına götürüldü."

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği deniz kazasını çiftin yakınları ve olayın tanıkları anlattı

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Doktorların yaptığı ilk tespitlerin ardından Ali Sabancı'nın vücudunda kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişelerin olduğu öğrenildi. Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği deniz kazasını çiftin yakınları ve olayın tanıkları anlattı

ÇOCUKLARIN DURUMLARI İYİ

Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği deniz kazasını çiftin yakınları ve olayın tanıkları anlattı

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmişti. İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti.

Ali Sabancı, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını yakınları ve olayın tanıkları anlattı - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi
21:18 Operasyonda öldürülen saldırganın dini nikahlı eşi intihar etti
21:05 Fenerbahçe Batshuayi için Premier Lig'den gelen teklifi reddetti
20:55 Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını yakınları ve olayın tanıkları anlattı
20:22 Batuhan Karadeniz Muleka'nın oynayış tarzını Recep İvedik'e benzetti
20:14 İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girdi
20:04 HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu: Sultan Özcan ve Cahit Kırazak
19:44 Belarus lideri Lukaşenko, Prigojin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Onları uyarmıştım, kulak asmadılar
19:25 Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı
19:24 Bakırköy'de pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 21:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını yakınları ve olayın tanıkları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement