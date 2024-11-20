Annem Ankara Dizisi İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Annem Ankara Dizisi İçin Geri Sayım Başladı

Annem Ankara Dizisi İçin Geri Sayım Başladı

Kanal D'nin yeni dizisi 'Annem Ankara', gerçek bir yaşam öyküsünü ve 90'lı yılların Ankara'sını ekranlara taşıyacak. Başrol oyuncusu Mehmet Günsür, hikayenin gerçekçiliğinin önemine vurgu yaptı. Dizi, 20 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

20.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:14
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GERÇEK bir yaşam öyküsünü ve 90'lı yılların Ankara'sını seyirci ile buluşturacak olan 'Annem Ankara' dizisi için geri sayım başladı. Kanal D'nin yeni projesinde Hasan karakterini canlandıran Mehmet Günsür, "Hikayenin gerçekçi olması bizim için çok değerli" dedi.

SENARİSTİMİZ KENDİ HİKAYESİNİ YAZIYOR

Senaryoyu ilk okuduğunda elinden bırakamadığını ifade eden başarılı oyuncu, "Senaristimiz Başak Bey, dizideki ailenin ortanca çocuğu... Aslında kendi ailesinin hikayesini yazıyor. Biz ona senaryoyu değil kendi hikayesini soruyoruz." diye konuştu.

HEPİMİZİN KALBİNE DOKUNUYOR

Günsür, hikayenin gerçek olmasının kendisini de duygusal olarak etkilediğine işaret ederek "Hikaye, bir şekilde içgüdüsel olarak hepimizin kalbine bir yerden dokunuyor. Hikayenin gerçekçi olması bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

GERÇEK HİKAYE

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra aynı projede buluşturan Annem Ankara, babalık nedir bilmeyen Hasan ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için mücadele eden Zuhal'in gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

GENİŞ VE GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

HER ÇARŞAMBA KANAL D'DE

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20'de Kanal D başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Annem Ankara Dizisi İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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