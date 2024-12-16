Annem Ankara Dizisinde Gerilim Doruğa Ulaşıyor - Son Dakika
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Annem Ankara Dizisinde Gerilim Doruğa Ulaşıyor

Annem Ankara Dizisinde Gerilim Doruğa Ulaşıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni fragmanı, Nazan'ın silahını çekmesi ve Zuhal'i vurmasıyla seyircileri heyecanlandırdı. Aile içinde yaşanan dram, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

16.12.2024 13:45  Güncelleme: 13:49
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KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, yeni fragmanlarıyla seyirciyi heyecanlandırdı. Gözü kararan Nazan, (Sinem Uslu) silahını çekti ve Hasan (Mehmet Günsür) ile Zuhal'e (Bergüzar Korel) meydan okudu. Nazan, Zuhal'i Bağış'ın gözü önünde vurdu. Başar'ın mezar başına çikolata bıraktığı sahneler büyük merak uyandırırken akıllara 'Zuhal ölüyor mu?' sorularını getirdi. Annesinin vurulmasıyla öfkelenen Burak babasına, "Her seferinde baştan başlıyorum, seni sevmenin, sana güvenmenin bir yolunu arıyorum. Ama sen bir yolunu bulup nefret ettiriyorsun kendinden" dedi.

Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin yeni bölümünden ilk tanıtımı Başar'ın şu duasıyla başladı:

"Allah'ım sen annemi koru, anneme yardım et, ona bir şey olmasına izin verme, abime bana ve Bağış'a. Sen bütün ailemi koru, babama da bir şey olmasın."

ZUHAL VURULDU

Geçen bölümün finalinde nikaha gelmeyen Hasan'ı Zuhal'le gören Nazan, elindeki silahı onlara doğrultmuştu. Yeni fragmanda Nazan, silahını çekti ve Zuhal'i vurdu. Yere serilen Zuhal'in o halde bile Bağış'a elini uzatıp gülümsemeye çalıştığı sahneler yürekleri burktu.

İkinci tanıtımda hastane odasında görünen Zuhal için tüm aile gözyaşları içinde dua etti. Başar'ın mezar başına çikolatasını bıraktığı sahneler, büyük merak uyandırırken 'Zuhal ölüyor mu?' sorularını beraberinde getirdi.

Seyircinin heyecanla beklediği yeni bölümde neler olacak? Başar'ın duası annesini koruyacak mı? Zuhal yaşayacak mı? Tüm bu soruların yanıtları Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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