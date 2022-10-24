Ebru Şallı şiddet iddialarını kabul etmedi! Görgü tanıdığı ise yaşananları anlattı - Son Dakika
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Ebru Şallı şiddet iddialarını kabul etmedi! Görgü tanıdığı ise yaşananları anlattı

24.10.2022 10:55

Eşi Uğur Akkuş'un fiziksel şiddetine maruz kaldığı ancak şikayetçi olmadığı öne sürülen Ebru Şallı, şiddet iddiasını kesin bir dille yalanlarken görgü tanığı ise "Arabada hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz kaldı. Ambulans çağırınca kadını Ebru Şallı olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Şallı, şiddet olayını kesin bir dille yalanlarken olaya şahit olduğunu ileri süren yan araçtaki kadın, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şiddet olayını anbean anlattı.

"EBRU ŞALLI ARABADAN ÇIKAMADI"

Şallı'nın hakkındaki şiddet iddiasını yalanlamasının ardından sessizliği bozan yan araçtaki görgü tanığı, canlı yayında şunları anlattı: " Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken trafikte kaldık ve bir anda bir çığlık sesi duyduk. Önce çocuk sesidir diye tepki vermedik çığlık sesleri artınca araçta bağıran kişinin bir kadın olduğunu gördük. Kadının inmeye çalıştığını adamın da bir eliyle kadını kapıya sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük. Hem sözlü şiddet vardı hem de darp ediyordu. Şiddete dayanamayınca halam araçtan inerek camları yumruklamaya başladı. Araçta çocuk kilidi olduğu için Ebru Şallı kapıyı açamadık."

Ebru Şallı şiddet iddiasını yalanladı, görgü tanıdığı korkunç anları anbean anlattı

"GÖĞSÜNDEN DARBE ALDIĞINI SÖYLEDİ, TİTRİYORDU"

"Daha sonra babam Uğur Akkuş'un ilerlememesi için direksiyonu aracın önüne kırdı. Etraftan kimse yardım etmedi. Sonra Uğur Akkuş, Ebru Şallı'yı araçtan indirdi. Yanımıza aldığımızda nerede olduğunun farkında bile değildi. Sakinleşmesi için aracımıza aldık ama Ebru Şallı 'taksi çağırarak evime gideyim' dedi. Çok kötü bir durumdaydı. Bir yeriniz acıyor mu diye sorduğumuzda göğsünü göstererek darbe aldığını söyledi, titriyordu."

Ebru Şallı şiddet iddiasını yalanladı, görgü tanıdığı korkunç anları anbean anlattı

"EBRU ŞALLI AMBULANSA ALINIRKEN EŞİ OLAY YERİNDEN KAÇTI"

"Bu esnada yoldan geçen ambulansı durdurdular ve Ebru Şallı'yı ambulansa teslim edince kim olduğunu anladık. Ondan önce kim olduğunu bilmiyorduk. Bu esnada eşi olay yerini terk etti. Ben polis çağırdım. Biz polisi beklerken ambulans yetkilileri 'eşi olduğu için şikayetçi olmak istemiyor' dedi. Yardım etmeyi teklif ettiğimizde de annesi ve ablasının geleceğini söyleyerek bize teşekkür etti. İki hafta önce yaşanan olayı basına yansıtma düşüncemiz yoktu. O da eşini şikayet etmeyince saygı duyduk. Baskı ya da tehdit altında olup olmadığını bilmediğimiz için susmak istemedik. Şiddet gören kişi değil, uygulayan kişi utanmalı. Susmasına çok şaşırdım ve paylaşımlarını takip ettim. Yaptığı açıklamaları da kendisinin yazdığını düşünmüyorum. Elleri titreyen ve 'imdat' diye yardım çağrısında bulunan bir kişinin susması normal değil."

Ebru Şallı şiddet iddiasını yalanladı, görgü tanıdığı korkunç anları anbean anlattı

NE OLDU?

Akkuş'un trafikte seyir halindeyken Ebru Şallı ile tartıştığı ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Yan araçtaki çiftin müdahale ettiği olayda Şallı'nın ağlama krizine girdiği ancak gelen polislere "Şikayetçi değilim. O benim kocam" diyerek Akkuş'tan şikayetçi olmadığı ileri sürüldü.

EBRU ŞALLI İDDİAYI YALANLADI

Şiddet iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Bu kadarı ayıp artık yapmayın lütfen. Habercilik bu kadar basite mi indi? Gerçek olmayan haberleri kopyala yapıştır! Neden kafanıza göre haber yapıyorsunuz?" diyerek sitem etti.

Ebru Şallı şiddet iddiasını yalanladı, görgü tanıdığı korkunç anları anbean anlattı
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
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Uğur Akkuş, Ebru Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı şiddet iddialarını kabul etmedi! Görgü tanıdığı ise yaşananları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şallı şiddet iddialarını kabul etmedi! Görgü tanıdığı ise yaşananları anlattı - Son Dakika
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