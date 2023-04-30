Arzum Onan ile son günlerde boşanma haberleri çıkan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum geldi: Her şey için minnettarım - Son Dakika
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Arzum Onan ile son günlerde boşanma haberleri çıkan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum geldi: Her şey için minnettarım

30.04.2023 09:18

27 yıldır devam eden evliliklerini bitirme kararı aldıkları ileri sürülen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinden cevap geldi. Onan "İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor" derken Aslantuğ da "Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

27 yıldır evli olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin boşanacağı söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir çocukları olan camianın örnek çifti olarak gösterilen isimleri, boşanma iddiasına sessiz kalmadı.

ONAN: İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR

Oyunculuğun yanı sıra Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası sosyal medyanın gündemine otururken güzel oyuncudan beklenen cevap geldi. Instagram hesabından Aslantuğ ile fotoğrafını paylaşan Onan, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla hak etmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" dedi.

ASLANTUĞ: HAYATIMIZA KATTIĞIN HER ŞEY İÇİN MİNNETTARIM

Eşinin paylaşımına yorum yapan Aslantuğ ise "Erkeksiniz; ya da kadın, elinizi tutan da kadın; ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar; ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Arzum Onan'ın paylaşımına yorum yapan Songül Öden, "Dokundukları her şeye güzellik katan kıymetlilerim; her şeyi kabalıkla çözen ruhlar için anlaması çok güç ve çok güzelsiniz" yorumunu yaparken Birce Akalay ise "O kadar güzel ve sonsuzsunuz ki.. ve aşkınız.. kalbinize kötü kalpler değemez dahi. Sizi çok seviyorum" dedi.

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Arzum Onan ile boşanacakları konuşulan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum: Her şey için minnettarım Arzum Onan ile boşanacakları konuşulan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum: Her şey için minnettarım

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Son Dakika Magazin Arzum Onan ile son günlerde boşanma haberleri çıkan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum geldi: Her şey için minnettarım - Son Dakika


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