Asena\'nın İbrahim Tatlıses\'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Yıllardır aralarındaki gerginlik nedeniyle bir araya gelmeyen Asena ile İbrahim Tatlıses, yılbaşı için hazırlanan İbo Show programında buluştu. İki ismin duygusal anlar yaşadığı buluşma ekrana yansırken, program kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

ASENA'NIN PROGRAM ÜCRETİ GÜNDEM OLDU

Buluşmanın yankıları sürerken, Asena'nın 25 yıl sonra Tatlıses'in programına çıkması karşılığında 2 milyon TL aldığı konuşulmaya başlandı. Bu iddia, sosyal medyada da geniş yer buldu.

YILDIZ TİLBE'NİN HAREKETİ KAMERALARA YANSIDI

Program sırasında Bülent Ersoy'un, "Polat Yağcı Asena'yı nasıl ikna etti?" sözleri üzerine Yıldız Tilbe'nin el hareketi dikkat çekti. Tilbe'nin, Asena'yı işaret ederek para işareti yaptığı ve "iki katı paraya, 2 milyon liraya" dediği anlar yayında kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yıldız Tilbe'nin bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, izleyiciler o anlara dair çok sayıda yorum yaptı. Tartışmaların odağında ise Asena'nın programa katılımı için konuşulan ücret yer aldı.