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Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı - Son Dakika

Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı

27.09.2021 09:12

Geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı. Erkek bebeği olan Alkoçlar, bebeğine Cem adını verdi. Çiftten Alkoçlar, müjdeli haberi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında Kaan Demirağ ile evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini verdi. Hamilelik döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alkoçlar, müjdeli haberi de yine Instagram hesabından verdi.

DÜN DOĞUM YAPTI

Kaan ve Aslışah Demirağ çiftinin ilk bebekleri dün dünyaya geldi. Bebeğine Cem adını veren Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı

Hülya Koçyiğit, Kaan Demirağ, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı - Son Dakika Magazin


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