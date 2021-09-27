Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında Kaan Demirağ ile evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini verdi. Hamilelik döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alkoçlar, müjdeli haberi de yine Instagram hesabından verdi.

DÜN DOĞUM YAPTI

Kaan ve Aslışah Demirağ çiftinin ilk bebekleri dün dünyaya geldi. Bebeğine Cem adını veren Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.