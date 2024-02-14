Demet Evgar\'ın Bahar dizisindeki performansı izleyicilerden tam not aldı

Başrollerinde Demet Evgar, Buğrahan Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Doktorluğu bırakarak çocukları ve eşiyle zaman geçiren Bahar'ı oynayan Demet Evgar'ın performansı izleyicilerden tam not aldı.
Uzun süre sonra yeni dizisiyle ekrana dönen Demet Evgar'ın oynadığı Bahar'ın doktorluğu bırakarak ev hanımı olduğu için kendisine eleştiren arkadaşına "Neden başarılı kadın, güçlü kadınlar deyince sadece çalışan kadınlar örnek gösteriliyor? Evlat yetiştirmek, ailesine bakmak neden başarıdan sayılmıyor? Sen bunu yaparsan ev işleriyle dalga geçen erkekler ne yapmasın?" demesi alkış topladı. Evgar'ın sahnedeki performansını çok beğenen birçok izleyici, "Bu nasıl bir oyunculuktur harika" ve "Demet Evgar döktürdü" yorumunu yaptı.
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.
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