Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elendikten sonra yeni ilişkisini açıkladı! - Son Dakika
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Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elendikten sonra yeni ilişkisini açıkladı!

06.06.2022 10:09

Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elendikten sonra yeni aşkını açıkladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu. Paylaşımın ardından güzel modelin pozları da gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen oyuncu Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Survivor'dan tanıdığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Yağcı, gönlünü bir modele kaptırdı.

GÖNLÜNÜ GÜZEL MODELE KAPTIRDI

Elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra Instagram hesabından yeni ilişkisini ilan etti. Barış Murat Yağcı, takipçilerinin "Yengemizi istiyoruz artık" yorumları sonrası Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yağcı'nın paylaşımı sonrası güzel modelin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Mavi gözleri ve doğal güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken modelin paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutulmaya başladı.

İşte genç modelin bazı pozları...

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Son Dakika Magazin Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elendikten sonra yeni ilişkisini açıkladı! - Son Dakika


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