Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy dünyaevine girdi - Son Dakika

Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy dünyaevine girdi

Son Güncelleme: 04.09.2023 12:23

Sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy, uzun süredir birlikte olduğu dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile nikah masasına oturdu. Gece boyunca romantik pozlar veren çifti düğününde ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy ile dans sanatçısı Yasemin Sancaklı evlendi. Kır düğünü yapan çift, romantik pozlarıyla da kendilerine hayran bıraktı.

ÜNLÜ İSİMLER ŞAHİT OLDU

Polonezköy'de düzenlenen bir kır düğünüyle evlenen Aksoy ile Sancaklı'nın nikah şahitleri arasında ünlü oyuncular Bora Cengiz ve Yiğit Uçan da vardı. Çiftin düğününde Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı. Düğün öncesi köpekleriyle samimi pozlar veren çift, davet boyunca sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Yasemin Sancaklı, nikahın ardından Instagram hesabındaki soyadını "Yasemin Sancaklı Aksoy" olarak güncelledi. Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" ifadelerini kullandı.

İşte çiftin mutlu gününden kareler...

Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi

Rüzgar Aksoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy dünyaevine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy dünyaevine girdi - Son Dakika
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