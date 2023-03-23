Başörtüsü pozları olay yarattı! Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil - Son Dakika
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Başörtüsü pozları olay yarattı! Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil

23.03.2023 11:25

Maneviyata yöneldiğini söyleyerek sahne kariyerini bitiren Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu. Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tayfur, sessizliğini bozdu.

"TESETTÜRE GİRMEDİM"

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin" dedi.

Başörtülü pozlarını paylaşan Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil
Başörtülü pozlarını paylaşan Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil
Başörtülü pozlarını paylaşan Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil
Başörtülü pozlarını paylaşan Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil
Başörtülü pozlarını paylaşan Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil
"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek sahneleri bırakan Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi
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Son Dakika Magazin Başörtüsü pozları olay yarattı! Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başörtüsü pozları olay yarattı! Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması: Örtünmek bu değil - Son Dakika
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