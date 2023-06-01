Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı

Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bülent" rolüyle ünlendikten sonra Survivor'a katılan ve performansıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, askerliğini yaptı. Sosyal medya hesabından üniformalı pozlarını paylaşan oyuncu, duygularını anlattı.

"BÜTÜN KOMUTANLARIMIZ ÇOK İYİ KALPLİLERDİ"

Instagram hesabından askerlik pozlarını paylaşan genç oyuncu, "Askerliğimi Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah, her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanıma gelip 'seninleyiz' diyenlere tekrardan selam olsun" notunu yazdı.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz mart ayında 6 aylık sevgilisi Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Aslanpay, Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir videoyu yayınlayarak şikayetçi oldu. Genç oyuncu ise asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek yasal yollara başvurdu.