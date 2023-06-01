Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı - Son Dakika
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Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı

01.06.2023 08:53

Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Batuhan Karacakaya, bedelli askerlik yaptı. Vatani görevini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından üniformalı fotoğraflarını paylaşan Karacakaya, "Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah, her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi" dedi.

Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bülent" rolüyle ünlendikten sonra Survivor'a katılan ve performansıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, askerliğini yaptı. Sosyal medya hesabından üniformalı pozlarını paylaşan oyuncu, duygularını anlattı.

"BÜTÜN KOMUTANLARIMIZ ÇOK İYİ KALPLİLERDİ"

Instagram hesabından askerlik pozlarını paylaşan genç oyuncu, "Askerliğimi Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah, her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanıma gelip 'seninleyiz' diyenlere tekrardan selam olsun" notunu yazdı.

Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz mart ayında 6 aylık sevgilisi Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Aslanpay, Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir videoyu yayınlayarak şikayetçi oldu. Genç oyuncu ise asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek yasal yollara başvurdu.

Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı
Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı
Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı
YORUMLAR (1)
  • Yıldırım Elektrik: aaaa inanmıyorum aman allahım çok iyi haber ekonomi bu haberle rahat bir nefes alır dur bende bir fabrika açayım bu haberle geleyim.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Bedelli Askerlik 2023, Batuhan Karacakaya, Magazin, Son Dakika

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