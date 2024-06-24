Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi - Son Dakika
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Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi

Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi

Bir dönem oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Diletta Leotta, çocuğunun babası Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi. Güzel sunucu, gelinlikleriyle göz kamaştırdı.

24.06.2024 15:04
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Yıllar önce yakışıklı oyuncu Can Yaman ile yaşadığı ilişkiyle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan sunucu Diletta Leotta, uzun süredir Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor. İlişkilerinden bir çocukları dünyaya gelen Karius ile Leotta dün nikah masasına oturdu.

BEBEKLERİYLE POZ VERDİLER

İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ve Leotta, görkemli bir düğün yaptı. Güzel sunucu düğünde iki farklı gelinlik giydi. Geçtiğimiz sene ağustos ayında doğum yapmasına rağmen hamilelik kilolarını hızla veren ünlü isim, düğünde balık model gelinlikler tercih etti. Transparan ve dantelin hakim olduğu gelinlikler tercih eden Diletta Leotta, saçlarını da sımsıkı topladı. Fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştıran Leotta ile Karius nikah sonrası bebekleriyle poz vermeyi ihmal etmedi.

İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi

Diletta Leotta, Loris Karius, Can Yaman, Beşiktaş, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: Unutmayın ! Maymunlar tuttuğu dalı tutunacak yeni bir dal bulana kadar asla bırakmazlar. 5 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: İç çamaşırıyla çıkmış 3 0 Yanıtla
  • Ne Pa: İçindekide dışındakide güzel değil 1 0 Yanıtla

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