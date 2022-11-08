Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

08.11.2022 09:34

Boşanma sürecinden sonra zor günleri geride bırakan Hadise, kendine zaman ayırmak için yurt dışına çıktı. Sosyal medya hesabından tatilinden kareleri paylaşan şarkıcı, bornozlu ve küvetteki pozlarını yayınlamayı da ihmal etmedi.

Başarılı şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, tatil yapmak için yurt dışına çıktı. Ünlü isim, tatilinden kareleri de yayınlamayı ihmal etmedi.

KÜVETTEKİ POZLARINI PAYLAŞTI

14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Hadise, tatil boyunca çektiği fotoğraf ve kısa görüntülerden oluşan bir video yayınladı. Şarkıcının yayınladığı videodaki bornozlu ve küvette verdiği pozlar dikkatlerden kaçmadı.

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Hadise'nin "Kendini sevmek" notuyla yayınladığı video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Seda Sayan'dan yorum gecikmedi. İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Sayan, Hadise'nin paylaşımına "Aşkım" yazarak nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu.

YORUMLAR (1)
500
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgasına Meta da katılıyor! Binlerce çalışan tedirgin Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgasına Meta da katılıyor! Binlerce çalışan tedirgin

Seda Sayan, Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Meteoroloji çok sayıda şehir için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:06 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor beraberliği sonrası gazeteciyle tartıştı
10:03 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bomba gönderme: Türkiye'de koltuk çok boş kalmaz
09:35 İnsanlar aniden kaçışırken gökyüzünde görüldü: Bakın melek nasıl yükseliyor
09:35 İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: Bahçeli bugün erken seçim tarihi açıklayabilir
09:31 Reklamlarda gördüğü ağrı kesiciden sipariş etti! Hayatı adeta kâbusa döndü
09:21 Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
09:19 Halk Ekmek'e zam mı geliyor? İBB'den iddialara cevap geldi
08:50 Ordu'da Karadeniz fıkralarını aratmayan apartman! Görenler hemen fotoğrafını çekiyor
08:52 Rusya lideri Putin'in en yakınlarından biri olan Prigozhin'den olay sözler: ABD seçimlerine müdahale ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 10:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement