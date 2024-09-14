Bülent Ersoy, Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tuttu: Erkek suratlı - Son Dakika
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Bülent Ersoy, Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tuttu: Erkek suratlı

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Bülent Ersoy, Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen için ''Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu'' diyerek ağızları açık bıraktı.

14.09.2024 15:36  Güncelleme: 15:55
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Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Bilgen'e bir yorum da Bülent Ersoy'dan geldi.

"ERKEKSİ HATLARI VAR"

Konser öncesi Muhabir Online'a konuşan Bülent Ersoy, İdil Bilgen için "Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi" dedi. Sözleriyle herkesi şaşkına çeviren Ersoy, durumu toparlamaya çalışarak "Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy, Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tuttu: Erkek suratlı

TÜRKİYE GÜZELİ'NE ŞABANİYE BENZETMESİ

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin jüri olduğu Miss Turkey 2024 önceki akşam görkemli bir törenle seçildi. Tıp fakültesinden mezun olan 1.80 boyundaki İdil Bilgen, yarışmada birinci oldu. Görüntüleri kısa sürede gündem olan Bilgen, Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden Şabaniye'ye benzetildi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP: ÖNEMSEMİYORUM

Günlerdir eleştirilerin hedefinde olan İdil Bilgen, dün katıldığı canlı yayında yorumları önemsemediğini belirterek "Ben bir Türk kadınıyım. Türk Cumhuriyetimizi temsil etmek için bu unvanı aldım. Bununla çok gurur duyuyorum. Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy, Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tuttu: Erkek suratlı
Bülent Ersoy, Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tuttu: Erkek suratlı
Bülent Ersoy, Türkiye Güzeli İdil Bilgen\'i topa tuttu: Erkek suratlı

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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tuttu: Erkek suratlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Murat Uzunkaya: Aslında Bülent Ersoy haksız sayılmaz. 115 11 Yanıtla
  • Bu Kim: gülmekten gümledim =)) 79 5 Yanıtla
  • Metin Açıkgöz: eleştiri yapana bak.Orjinal erkek 67 1 Yanıtla
  • ferhat eser: ferhat eser gruptan ayrıldı 45 10 Yanıtla
  • Tc Nihan Ozler: 2 side ayni ya tek fark biri normal digeri sonradan olma 47 6 Yanıtla
  • murat atmaca: yorum yapana bak :)) 37 6 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Bunu başkası derse anlardım da Bülent hanım pardon Bülent beyin söylemesi çok manidar olmuş:) 27 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Önce nereden geldiğini bilecek sin ... 23 3 Yanıtla
  • Kemsl: Aslında güzellik yarışması kadına hakarettir.... burada da bu kıza bu kadar yüklenmeye de gerek yok.keske okul bölümü ile hatırlansaydı 20 2 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Bulent ersoy en son elestirecek ikisi ne ara bu kadar kötü olduk toplum olarak. 13 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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