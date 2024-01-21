Bülent Ersoy, Zeki Müren\'den morgda helallik istediğini söyledi

Bülent Ersoy, yıllar önce hayatını kaybeden Zeki Müren'in çok kıskanç ve acımasız bir insan olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. Ersoy bu kez de "Bana olan kıskançlığından öldü" dediği Zeki Müren'den morgda helallik istediğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN YENİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" programına katılan Türk Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde merhum sanatçı Zeki Müren için "Bana olan kıskançlığından öldü" diyen Bülent Ersoy tepki çekmişti. Zeki Müren öldükten sonra morga gittiğini söyleyen Bülent Ersoy, ünlü sanatçıdan helallik istediğini söyledi.

"MORGDA 'BANA HAKKINI HELAL ET' DEDİM

Ersoy "Morgdaydı. Çıkarttırdım teneke böyle çektiler. Makyajı vardı onu silmişler. Sakalları uzamış. Sakallarından pamuklar vardı. İki yanağına elimi böyle yaptım. 'Abi bana hakkını helal et' dedim." ifadelerini kullandı.

"ZEKİ MÜREN BENİM ÖLMEM İÇİN DUA ETMİŞ"

Zeki Müren'in kendisinin ölmesini istediğini ileri süren Diva, sözlerine şöyle devam etti: " Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi" dedi. Zeki Müren de bana Japon Çiçeği derdi bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum."