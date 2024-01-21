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Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi - Son Dakika
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Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi

Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kıskanç ve acımasız olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. Diva, bu kez de Zeki Müren'den morgda helallik istediğini belirtti.

21.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:36
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Bülent Ersoy, yıllar önce hayatını kaybeden Zeki Müren'in çok kıskanç ve acımasız bir insan olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. Ersoy bu kez de "Bana olan kıskançlığından öldü" dediği Zeki Müren'den morgda helallik istediğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN YENİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" programına katılan Türk Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde merhum sanatçı Zeki Müren için "Bana olan kıskançlığından öldü" diyen Bülent Ersoy tepki çekmişti. Zeki Müren öldükten sonra morga gittiğini söyleyen Bülent Ersoy, ünlü sanatçıdan helallik istediğini söyledi.

Bülent Ersoy: Zeki Müren'den Morgda Helallik İstediğimi Söyledim

"MORGDA 'BANA HAKKINI HELAL ET' DEDİM

Ersoy "Morgdaydı. Çıkarttırdım teneke böyle çektiler. Makyajı vardı onu silmişler. Sakalları uzamış. Sakallarından pamuklar vardı. İki yanağına elimi böyle yaptım. 'Abi bana hakkını helal et' dedim." ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy: Zeki Müren'den Morgda Helallik İstediğimi Söyledim

"ZEKİ MÜREN BENİM ÖLMEM İÇİN DUA ETMİŞ"

Zeki Müren'in kendisinin ölmesini istediğini ileri süren Diva, sözlerine şöyle devam etti: " Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi" dedi. Zeki Müren de bana Japon Çiçeği derdi bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum."

Bülent Ersoy: Zeki Müren'den Morgda Helallik İstediğimi Söyledim
Bülent Ersoy: Zeki Müren'den Morgda Helallik İstediğimi Söyledim
Bülent Ersoy, Zeki Müren\'den morgda helallik istediğini söyledi
YORUMLAR (4)
  • GÜVEN ERTÜRK: Ne güzel ne haberin duyuluyordu Ne sesin, Böyle şeyler söyleyerek yine seni görmemizi sağladın... Yanıtla 12 59
  • Hakan Uzuner: Reytingler düşüşe geçti galiba... Allah akıl fikir versin... Yanıtla 4 62
  • XYZ: Ne gerek vardi bunlara? Yanıtla 0 55
  • Ali Kublay: Peki zeki murenin cevabı ne olmuş aceba vermişim vermemismi Yanıtla 2 33

Bülent Ersoy, Zeki Müren, Japon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi - Son Dakika
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