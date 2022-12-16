11. Mood Ödülleri gerçekleştirildi! Törene akın eden ünlüler tek tek ödüllerini aldı

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

BİRÇOK İSİM ÖDÜL ALDI

Tören kapsamında birçok ünlü isim ödül aldı. Gecede Murat Övüç'e "Yılın en iyi yardımsever fenomeni" ödülü verilirken, Yeliz Yeşilmen'e "Yılın Influencerı", Burak Hakkı'ya "Yılın En İyi Uluslararası Erkek Oyuncusu" ödülü verildi. Şarkıcı Bedük de "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Çocuk oyuncu Hira Su Yıldız da gecede ödüle layık görülenlerden biri oldu.

NEVRA SEREZLİ'YE ÖDÜL VERİLDİ

Yaşam boyu onur ödülü tiyatro sanatçısı Nevra Serezli'ye, Yılın Meslek Onur ödülü Turgay Kıran'a, Yılın en iyi oyuncusu ödülü Burak Hakkı'ya, En iyi orkestrası ödülü Enbe orkestrasıyla Behzat Gerçeker'e, Yılın En iyi Şarkısı Ödülü "Gökyüzünü tutamam" şarkısıyla Can Koç'a verildi.