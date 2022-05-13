Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz? - Son Dakika
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Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?

13.05.2022 08:38
Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'in katıldığı ödül töreninde giydiği kıyafet için, "Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" açıklamasını yapmıştı. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik de Çakar'a sert tepki gösterdi. Burcu Biricik açıklamasında "Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?" dedi.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı. Sosyal medyada tepki sesleri yükseldi.

"YAPMAYIN KOMİK OLMAYIN"

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili yaptığı yorumla şoke etti. Çakar konuşmasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" deyince büyük tepki aldı. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaptığı paylaşımda "Beyefendiler biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil! Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!" dedi.

Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size....
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Burcu Biricik, Melis Sezen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz? - Son Dakika


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