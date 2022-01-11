Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım

2018 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021'de eski eşiyle ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Haklarında çıkan ayrılık haberlerine ilk cevap Sinan Akçıl'dan geldi.

"TEKRAR BOŞANABİLİRİZ"

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikah öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez aşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın" dedi.

"KENAN ABİ ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEZ"

Burcu Kıratlı'nın manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe katılmayan Sinan Akçıl'ın bu hareketi ayrılık iddiaları güçlendirmişti. Doğum günü çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Erçetingöz, "Klip çekimi uzadığı için gelmemiş. Zamanla görürsünüz arkadaşlar. Herkesin kendi hayatı, keşke gelseydi. Bu güzel kızı üzmenin gereği yok" sözleriyle kafaları karıştırmıştı.

Akçıl o sözlere de yanıt verdi: "Yılbaşında Bakü'deydik ve klip de çektiğim için dönüşüm uzadı. Kenan Abi, aba altından sopa değil, gösterse gösterse kalp gösterir. Kendisini çok severim ve bende yeri ayrıdır."