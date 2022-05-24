Cem Yılmaz-Rüya Demirbulut ilişkisi bitti: İddialar Yılmaz'ın kıskançlığının bu sonu getirdiği yönünde - Son Dakika
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Cem Yılmaz-Rüya Demirbulut ilişkisi bitti: İddialar Yılmaz'ın kıskançlığının bu sonu getirdiği yönünde

24.05.2022 08:04

Rüya Demirbulut'un Cem Yılmaz'ın kıskanç tavırlarından sıkıldığı için ilişkiyi bitirdiği öne sürülürken, ilk hamleyi Cem Yılmaz yaptı ve Demirbulut'u takipten çıkardı. Rüya Demirbulut ise birkaç gün sonra kendi hesabından Cem Yılmaz'ı çıkararak yanıt verdi.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı. Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez görüntülendi. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve sosyal medyada birbirini takipten çıkartarak ayrıldıklarını ilan etti.

CEM'İN KISKANÇLIKLARINDAN RAHATSIZ OLDU

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Rüya Demirbulut'un ilişkisi kısa sürdü. Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz sevgilisini sosyal medya hesabından takibi bıraktı. Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, kendi sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ı takipten çıktı. Rüya Demirbulut'un, Cem Yılmaz'ın kıskançlıklarından bıktığı için ilişkiyi noktaladığı iddia edildi.

Oyuncu Rüya Demirbulut, kıskançlıklarından sıkıldığı 22 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz'dan ayrıldı

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rüya Helin Demirbulut, Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tek Yürek isimli dizide rol aldı.

Oyuncu Rüya Demirbulut, kıskançlıklarından sıkıldığı 22 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz'dan ayrıldı
Oyuncu Rüya Demirbulut, kıskançlıklarından sıkıldığı 22 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz'dan ayrıldı
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz-Rüya Demirbulut ilişkisi bitti: İddialar Yılmaz'ın kıskançlığının bu sonu getirdiği yönünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz-Rüya Demirbulut ilişkisi bitti: İddialar Yılmaz'ın kıskançlığının bu sonu getirdiği yönünde - Son Dakika
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