Cengiz Kurtoğlu'nun tartıştığı adamı yüzünden yaraladığı dava sürüyor! Mahkeme sanatçıya son defa süre verdi

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Can'a yumruk atmıştı. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunması üzerine Cengiz Kurtoğlu hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, şikayetçi Mustafa Can gelirken, sanık Cengiz Kurtoğlu katılmadı. Cengiz Kurtoğlu'nun avukatı, sanatçının konser programı sebebiyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

"ELLERİNİ YUMRUK YAPARAK 'KALK MASADAN' DEDİ"

Duruşmaya gelen şikayetçi Mustafa Can, 71 yaşında olduğunu bu olayın neden yaşandığını halen anlayamadığını belirterek "Romanların seslerindeki özel yeteneklerinden bahsettim. Aşağılamak değil, övmek amaçlıydı. Cengiz Bey'e 'Orhan Gencebay da Romanlık varmış doğru mu' dedim. Ellerini yumruk yaparak dişlerini sıkarak 'Kalk masadan' diyerek küfür etti. Ne olduğunu anlamadım. Tolga Yüce ve ve diğerleri beni kaldırıp apar topar götürdü" dedi.

"KÜFÜR ETTİ, SALLADIĞI BIÇAK BURNUMA GELDİ"

Dışarı çıktıktan sonra Esra Sönmezer'in kendisini sakinleştirdiğini ve tam gitmek üzereyken Cengiz Kurtoğlu'nun üzerine doğru geldiğini ifade eden Mustafa Can, "Cengiz yanında 3-4 kişiyle üstüme geldi. Sinkaflı küfürler ediyordu. Esra önüme geçti. Onun yanındakilerden biri Esra'yı aradan çekti ve bir başka kişi benim arkadan ellerimi tuttu. Servis bıçağı elindeyken yumruk attı. Servis bıçağı gördüğüme eminim. Bir kere sallayınca bıçak burnuma geldi, kendimi geri çekerken ikinci kez salladı, bu kez sol yanağıma geldi. Yüzümden kan gelince karakola gittim. Polisler beni hastaneye götürdükten sonra ifademi aldılar. Burnumdaki kesi derindi. Yüzümdeki kesi derin değildi. Geri çekilmeseydim boğazıma gelecekti. Yaşanan olay nedeniyle yüzümde iz kaldı. İz yüzünden Rusya'ya tedavi olmaya gittim, özel tedavileri gördüm" diyerek şikayetçi oldu.

MÜZİSYEN ESRA SÖNMEZER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, doğum günü partisinde bulunan Esra Sönmezer tanık olarak dinlendi. Müzisyenlik yaptığını söyleyen Sönmezer ifadesinde, taraflarla arkadaşlık bağının olmadığını, doğum günü partisinde aynı masada bulunduklarını ifade ederek "Masada herkesin önünde alkol vardı. Şikayetçi ve sanıkta alkol vardı. Tartışma konusunu tam bilmiyorum. Masa kalabalıktı başkalarıyla muhabbet ediyordum. Cengiz Bey aniden çok sinirlendi. Masadakiler sakinleştirmeye çalıştı. Ben Tolga'yla birlikte Mustafa'yı dışarı çıkardım. Cengiz Bey'i havuzun oraya götürdüler. Orada sinkaflı küfürler ediyordu. Daha sonra Cengiz Bey Mustafa Can'a doğru koştu. Ben araya girdim. Kollarından tuttum 'Yapma ağabey' dedim. O esnada göz göze geldik. Başka bir şahıs beni aradan çekti. Cengiz Kurtoğlu Mustafa'ya yumruk attı. Saniye farkla kurtuldum. Loş bir ortamdı, elindeki bıçağı ben görmedim. Sadece Mustafa'nın yüzünde çizik şeklinde bir kanama gördüm" dedi.

HAKİM: CENGİZ KURTOĞU'NA SON KEZ SÜRE VERİYORUM

Hakim, Kurtoğlu'nun avukatına "Son kez süre veriyorum, konserini duruşmaya göre ayarlasın" uyarısında bulundu. Cengiz Kurtoğlu'nun bir sonraki celse hazır edilmesine karar veren hakim, yaşanan olay sonucu şikayetçi Mustafa Can'ın yüzündeki izin sabit olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021'de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can'ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun Can'a yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi. İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can'ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu'nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.