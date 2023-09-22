Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap gecikmedi: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik - Son Dakika

Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap gecikmedi: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik

Son Güncelleme: 22.09.2023 15:53

Işın Karaca, Demet Akalın'ın yeni şarkısı Bana Yolla'yı beğenmediğini söyleyince tartışmanın fitilini ateşlendi. Bir dargın bir barışık olduğu Karaca'ya gönderme yapan Akalın, "Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde "Bana Yolla" isimli yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Bugün bir programa katılan Işın Karaca, yakın arkadaşı Demet Akalın'ın şarkısını beğenmediğini söyleyince tartışmanın fitilini ateşledi. Karaca'nın yorumuna sinirlenen Akalın'dan tepki gecikmedi.

"ŞARKIYI BEĞENMEDİM, DEMET'TEN BEKLENTİM YÜKSEKTİ"

2. Sayfa programına konuk olan Işın Karaca, sunucunun "Arkadaşın Demet Akalın'ın Bana Yolla şarkısını mı dinlemedin mi?" sorusu üzerine "Dinledim, beğenmedim. Konuşmuyoruz bu aralar. Niye olduğunu da bilmiyorum. Şarkı Cansu'nun şarkısı olduğu için beğenmedim demek ayıp olur. Benim Demet'ten beklentim yüksekti. Hit şarkıları belirleyen bir görevi var Demet'in, o görevi sallamayacaksın. 30 yıldır ünlü kendisi. Bir kendimize gelelim. O kendi toparlar şimdi. Biz Demet'le anne olduktan sonra kavga etmeme kararı almıştık. Ben onun kötü gün dostu olmayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik

"BİZ MİLLETİN OLMAYAN ŞARKILARINA ÇOK GÜZEL DEDİK"

Akalın, Işın Karaca'nın sözlerinin ardından "Benden bir şey saklayabileceğine inanan herkesi tebrik ederim ama unutmayın içime doğar" yazılı bir fotoğraf paylaşarak "Her şey tam da böyle. Çok temiz çok güzel kalbimiz var çünkü" ifadelerini kullandı. Akalın daha sonra konuyla ilgili bir yoruma cevap vererek "Oh keyfim için çıkardım oh canım sağ olsun. Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik. Ama fake hesaplardan hiç geçirmedik" dedi.

Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik
Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik
Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik
Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik

Demet Akalın, Işın Karaca, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap gecikmedi: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın'dan şarkısını beğenmeyen yakın arkadaşı Işın Karaca'ya cevap gecikmedi: Yıllarca olmayan şarkılara güzel dedik - Son Dakika
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