Bir ay önce ayrılık kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, fotoğraflarını kaldırdı - Son Dakika
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Bir ay önce ayrılık kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, fotoğraflarını kaldırdı

08.06.2023 14:36

Mayıs ayında 8 aylık evliliklerini tek celsede bitiren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları kaldırdı. İkili, takipleşmeye devam ediyor.

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerinin ilk aylarında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz ay Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Arkadaş kalmaya karar veren ikili boşandıktan bir ay sonra da sosyal medya hesaplarında birbiriyle olan fotoğrafları sildi. İkili, Instagram'da birbirini takip etmeye devam ediyor.

DEMET ÖZDEMİR TATİLE ÇIKTI

Yoğun konser maratonuna devam eden Oğuzhan Koç, fırsat buldukça mini tatiller yaparken Adım Farah dizisinin başrolü Demet Özdemir, sezon finali çekimlerini tamamladıktan sonra kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, tatilden kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

YORUMLAR (1)
  • Enis Demirağ: Demet Demet verme böyle pozlar rakibin çırpı bacaklı erimiş herkez onu konuşuyor biliyorsun hnd anladın sen oni Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Demet Özdemir, bikinili pozuyla yürek hoplattı Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Demet Özdemir, bikinili pozuyla yürek hoplattı

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir ay önce ayrılık kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, fotoğraflarını kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir ay önce ayrılık kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, fotoğraflarını kaldırdı - Son Dakika
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