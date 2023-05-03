Burak Deniz'le olan ilişkisini noktaladıktan sonra işlerine daha da ağırlık veren Didem Soydan, tanıtım için çekimde boy gösterdi.
Güzelliği kadar iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, art arda üstsüz şekilde objektiflere poz verdi.
Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, yarı çıplak çöle benzer mekanda verdiği nefes kesen pozlarını yayınladı. Ünlü mankenin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
İşte Didem Soydan'ın birbirinden iddialı o pozları;
Son Dakika › Magazin › Didem Soydan, üstsüz şekilde cesur pozlar vererek sosyal medyadan paylaşımına beğeni yağmuru yağdı - Son Dakika