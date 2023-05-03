Didem Soydan, üstsüz şekilde cesur pozlar vererek sosyal medyadan paylaşımına beğeni yağmuru yağdı - Son Dakika
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Didem Soydan, üstsüz şekilde cesur pozlar vererek sosyal medyadan paylaşımına beğeni yağmuru yağdı

03.05.2023 17:25

Bir markanın tanıtımı için objektif karşısına geçen Didem Soydan yine cesaretini konuşturdu. Art arda üstsüz şekilde objektiflere poz veren ünlü mankene beğeni ve yorum yağdı.

Burak Deniz'le olan ilişkisini noktaladıktan sonra işlerine daha da ağırlık veren Didem Soydan, tanıtım için çekimde boy gösterdi.

ÜSTSÜZ OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Güzelliği kadar iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, art arda üstsüz şekilde objektiflere poz verdi.

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

İDDİALI PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, yarı çıplak çöle benzer mekanda verdiği nefes kesen pozlarını yayınladı. Ünlü mankenin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İşte Didem Soydan'ın birbirinden iddialı o pozları;

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi
Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi
Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi
Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi
Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi
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Didem Soydan, Instagram, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Soydan, üstsüz şekilde cesur pozlar vererek sosyal medyadan paylaşımına beğeni yağmuru yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didem Soydan, üstsüz şekilde cesur pozlar vererek sosyal medyadan paylaşımına beğeni yağmuru yağdı - Son Dakika
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