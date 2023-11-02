 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı - Son Dakika

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı

Son Güncelleme: 02.11.2023 19:10

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait araçlara el konuldu. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Araçların fiyatları ve özellikleri ise ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürürken Polat çiftinin lüks araçları emniyet binasına getirildi. Dilan ve Engin Polat çiftinin otomobilleri arasında Porshce ve Ferrari gibi markalar dikkat çekti. İşte o araçlar...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı

FERRARI 296 GTB

Ferrari 296 GTB modelinin ikinci el değeri 35 milyon lira civarında bulunuyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı

MERCEDES G SERİSİ

Mercedes G Serisi modelin motor ve donanıma bağlı olarak ikinci el fiyatı 20 milyona kadar çıkıyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı

PORSCHE PANAMERA

Porsche Panamera'nın ikinci el değeri tahmini olarak 15 milyon lira olarak biliniyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı

LAND ROVER RANGE ROVER

Range Rover'ın fiyatının ise 15 ila 20 milyon lira arasında olduğu tahmin ediliyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı

FORD FOCUS

Videoda görüntülenen Ford Focus otomobil ülkemizde kilometre ve donanım paketine bağlı olarak 1 milyon 300 bin civarında bir fiyatla satılıyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Engin Polat, Dilan Polat, İstanbul, Ferrari, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:41 İkinci yarıda açılan Konyaspor, kupadaki rakibini adeta farka boğdu
19:21 İstanbul'u yağış vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
19:05 Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı
19:03 İsrail'de ordu ve hükümet ters düştü
18:57 Netanyahu: Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz, acı kayıplarımız var
18:15 Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatından ilginç savunma
17:22 Ekonomik krize dikkat çeken Demet Akalın, kızına 10 bin liralık oyuncak bebek aldı
17:13 Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu
17:07 Atatürk'e benzerliği sayesinde saatler içinde 1 milyon TL'yi cebe indirdi
17:09 Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 20:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement