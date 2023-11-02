Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürürken Polat çiftinin lüks araçları emniyet binasına getirildi. Dilan ve Engin Polat çiftinin otomobilleri arasında Porshce ve Ferrari gibi markalar dikkat çekti. İşte o araçlar...

FERRARI 296 GTB

Ferrari 296 GTB modelinin ikinci el değeri 35 milyon lira civarında bulunuyor.

MERCEDES G SERİSİ

Mercedes G Serisi modelin motor ve donanıma bağlı olarak ikinci el fiyatı 20 milyona kadar çıkıyor.

PORSCHE PANAMERA

Porsche Panamera'nın ikinci el değeri tahmini olarak 15 milyon lira olarak biliniyor.

LAND ROVER RANGE ROVER

Range Rover'ın fiyatının ise 15 ila 20 milyon lira arasında olduğu tahmin ediliyor.

FORD FOCUS

Videoda görüntülenen Ford Focus otomobil ülkemizde kilometre ve donanım paketine bağlı olarak 1 milyon 300 bin civarında bir fiyatla satılıyor.