Canına kıyan dizi oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurland - Son Dakika

Canına kıyan dizi oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurland

Son Güncelleme: 20.09.2023 09:15

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ailesinin yaşadığı evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan dizi oyuncusu Merve Kayaalp'in cenazesi, Dalaman'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Kayaalp'in cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya Fırat, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan Merve Kayaalp, önceki gün evinde babasının silahıyla canına kıydı. Genç yaşta hayatını kaybeden Kayaalp, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

BABASININ SİLAHIYLA CANINA KIYDI

Polis, ihbar üzerine geldikleri Dalaman'daki bir evde oyuncu Merve Kayaalp'in cansız bedenini buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlenen Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kayaalp'in kullandığı silahın da babasına ait olduğu ve ruhsatının bulunduğu belirlendi.

Dizi Oyuncusu Merve Kayaalp'in Cenazesi Toprağa Verildi

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Otopsi işlemlerinin ardından Kayaalp'in yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün kindi vakti Dalaman Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Babasının silahıyla canına kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.

Dizi Oyuncusu Merve Kayaalp'in Cenazesi Toprağa Verildi
Babasının silahıyla canına kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi
Babasının silahıyla canına kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA

Merve Kayaalp, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canına kıyan dizi oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurland - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canına kıyan dizi oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurland - Son Dakika
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