Canına kıyan dizi oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurland

Sakarya Fırat, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan Merve Kayaalp, önceki gün evinde babasının silahıyla canına kıydı. Genç yaşta hayatını kaybeden Kayaalp, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

BABASININ SİLAHIYLA CANINA KIYDI

Polis, ihbar üzerine geldikleri Dalaman'daki bir evde oyuncu Merve Kayaalp'in cansız bedenini buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlenen Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kayaalp'in kullandığı silahın da babasına ait olduğu ve ruhsatının bulunduğu belirlendi.

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Otopsi işlemlerinin ardından Kayaalp'in yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün kindi vakti Dalaman Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.