Üye Girişi
Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama - Son Dakika

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

13.01.2022 12:13

Uzun bir süredir kadın voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. imge'nin paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Ebrar'dan geldi. Sevgilisinin pozuna sessiz kalamayan Ebrar, "Öldürdün artık nabzımı yoklama" diye yazdı.

Şimdilerde kariyerine İtalya'da devam eden başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir İmge isimli genç bir kadınla aşk yaşayan Karakurt, sevgilisinin cesur pozuna da sessiz kalamadı.

"ÖLDÜRDÜN ARTIK NABZIMI YOKLAMA"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İmge, son olarak kırmızı derin dekolteli bir bluzla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İmge'nin cesur göğüs dekolteli pozuna ilk yorum da sevgilisinden geldi. Karakurt, sevgilisinin paylaşımına "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı.

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama

İTALYA'YA TRANSFER OLDU

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettirdi veİtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu.

İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden Ebrar Karakurt ve İmge, sosyal medya hesaplarından da sık sık aşk pozlarını paylaşıyor.

İşte onlardan bazıları...

Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekolteli pozuna sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
YORUMLAR (1)
500

Ebrar Karakurt, voleybol, İtalya, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama - Son Dakika Magazin


Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar         
12:55
AK Parti'deki son zamanlarını anlatan Ahmet Davutoğlu: Yaşayan ölü olmam istendi! AK Parti'deki son zamanlarını anlatan Ahmet Davutoğlu: Yaşayan ölü olmam istendi!         
12:47
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku         
10:23
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16

Son Dakika Haberleri
12:47 AK Parti'deki son zamanlarını anlatan Ahmet Davutoğlu: Yaşayan ölü olmam istendi!
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 12:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement