Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın - Son Dakika
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Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın

Son Güncelleme: 15.08.2023 11:17

Başarılı sunucu Ece Erken, çocuğunun nafakasını ödemediği için davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'dan aldığı 'Yeni Ferrari aldım seni gezdireyim' mesajla çılgına döndü. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Erken, "Herkes baba olur ama babalık yapamaz" dedi.

Başarılı sunucu Ece Erken, 2014-2015 yolları arasında sadece 7 ay evli kaldığı çocuğunun babası Serkan Uçar'a tepki gösterdi. Çocuğunun nafakasını icra yoluyla verdiği ileri sürülen Uçar'dan aldığı "Yeni Ferrari aldım seni gezdireyim" mesajıyla çılgına dönen Erken "Herkes baba olur ama babalık yapamaz" dedi.

"OĞLUM, BABANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ŞAFAK'TAN ÖĞRENDİ"

Eymen adındaki oğlunun nafakasını ödemediği için eski eşiyle davalık olan Ece Erken, Instagram hesabından şu sözlerle isyan etti : "Konuşmayayım diyorum, dayanamıyorum yine. Babanın ne demek olduğunu eşim Şafak'tan öğrenen oğlum (ki hala Şafak diye sayıklar) 6 bin lira nafakayı icrayla veren, hiçbir şeyine müdahil olmayan biyolojik babası aylar sonra arıyor, 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' diyor. Fıkra bu kadar. Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın."

Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI

2015 yılında Serkan Uçar ile boşanan Ece Erken 2021 yılında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Ancak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz sene husumetli olduğu kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Eşinin ölümüyle yıkılan Erken ise oğluyla sakin bir hayat yaşıyor.

Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın
Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın
Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın
Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın
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Ece Erken, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a öfke kustu: Vicdanlı adamlardan çocuk yapın - Son Dakika
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