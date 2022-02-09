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Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti - Son Dakika

Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti

09.02.2022 14:35

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ece Erken, "Şükürler olsun" dediği paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm organize şube ekibine teşekkür etti.

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. 13 gündür aranan Yeşil, sorgulanması için İstanbul'a getiriliyor. Cinayette kilit isim olarak aranan Yeşil'in yakalanmasının ardından Ece Erken'den de ilk paylaşım geldi.

"MÜEBBET YEDİKLERİNİ GÖRMEK NASİP OLSUN"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ece Erken, "Allah'ıma şükürler olsun, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, müebbet yediklerini Allah'ım görmemi nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı" dedi.

Ece Erken, firari şüpheli Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
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Son Dakika Magazin Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti - Son Dakika
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