Yeni evlenen Eda Ece'den ilk balayı karesi! - Son Dakika
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Yeni evlenen Eda Ece'den ilk balayı karesi!

06.07.2023 09:48

Yasak Elma dizisindeki "Eda" rolüyle tanınan oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendikten sonra balayına çıktı. Ece, sosyal medya hesabından balayından bir fotoğraf paylaşarak beğeni topladı. Ayrıca düğününden kareleri de takipçileriyle paylaşan Ece, Instagram hesabında soyadını "Eda Ece Tuncer" olarak güncelledi.

Yasak Elma dizisindeki "Eda" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, 22 Haziran'da görkemli bir törenle basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendi. Eşiyle tatil yapan Ece, sosyal medya hesabından balayından bi fotoğraf paylaştı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Düğününden kareleri sık sık Instagram hesabından yayınlayan Eda Ece, balayında gözlerden uzak bir tatil yapmayı tercih ederek pek paylaşım yapmadı. Geçtiğimiz günlerde pembe bikinisiyle güneşlenirken objektiflere takılan Ece, Instagram hesabından beyaz elbisesiyle verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 570 binden fazla beğeni alırken Cemal Can Canseven, Afra Saraçoğlu, Kerimcan Durmaz, Gamze Erçel ve Seda Sayan gibi ünlü isimlerden yorum geldi.

Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Eda Ece, düğünün ardından 7,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından adını "Eda Ece Tuncer" olarak güncelledi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından düğününden kareleri de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte Eda Ece'nin düğününden kareler...

Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
Çiçeği burnunda gelin Eda Ece balayından ilk pozunu paylaştı
YORUMLAR
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Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni evlenen Eda Ece'den ilk balayı karesi! - Son Dakika


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