Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi

02.08.2023 15:02

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tanınan oyuncu Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki gösterdi. Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sevgi, minnet ve şükranını ifade etti. Ancak, Ece'nin Disney Plus'a herhangi bir yorum yapmaması kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Yasak Elma'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle binlerin gönlüne taht kuran oyuncu Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

DİZİYİ YAYINLAMAMA KARARI ALDI

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin bu kararın dışında olduğunu söylese de öyle olmadı. Disney Plus, seyircinin merakla beklediği Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı.

İLK TEPKİ GÖSTEREN İSİM

Disney Plus'ın bazı projelerinde yer alan birçok oyuncu skandal karara sessiz kalırken, platformun marka elçisi olan Ede Ece sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk" notunu düştü.

HERKES SESSİZ

Eda Ece'yi paylaşımından dolayı takdir edenler olsa da Disney Plus'e tek bir kelime yorum yapmaması dikkat çekti. Birçok kullanıcı Disney Plus'ın yüzü olmuş ünlülere karara sessiz kaldığı için tepki gösterdi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi - Son Dakika


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