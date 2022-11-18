Boşanma kararı alan Merve Boluğur, takipçileriyle dertleşti: Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliğini göz önünde yaşayan ünlü isim, eşiyle yaşadığı sorunların ardından boşanma kararı aldı. Bir süredir babasının evinde yaşayan Boluğur, dün sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle dertleşti.

BOŞANACAĞINI DUYURDU

6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine geri dönen Merve Boluğur, dün akşam Instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanma kararını duyurdu. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan Boluğur, "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını ve eşiyle olan fotoğrafları sildi.

"BENİM DE NOKSANLIKLARIM VAR"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Boluğur, dün takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. "Seni gibi hatunu kaçıran adama ne denir?" sorusuna cevap veren ünlü isim, "Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır" cevabını verdi. Üzüldüğünü ancak vazgeçmediğini söyleyen ünlü isim, "Üzülüyorum evet. Denemeye devam, hayat devam ediyor" dedi.

Ünlü isim, üzgün olduğunda da kırmızı rujunu sürerek ayağa kalktığını söyledi.