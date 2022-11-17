45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı - Son Dakika
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45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı

17.11.2022 12:29
45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı

2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından jartiyerli pozunu paylaşarak adeta nispet yaptı.

Yıllar önce yayınlan Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğünle evlenen çift, boşanma kararı aldı.

"GÜZEL GÜNLERİMİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine geri dönen Merve Boluğur, dün akşam Instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanma kararını duyurdu. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan Boluğur, "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.

45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı

CESUR POZLARINI PAYLAŞTI

4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından neredeyse her anını paylaşan Merve Boluğur, boşanma açıklamasının ardından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam etti. Ünlü isim, önce ayna karşısında verdiği jartiyerli bir pozunu da sonra deniz kenarında çektirdiği bir pozunu paylaştı. Boluğur'un paylaşımları akıllara "Mert Aydın'a nispet yapıyor" yorumunu getirdi.

45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı
45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı
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Merve Boluğur, Mert Aydın, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, jartiyerli pozunu paylaştı - Son Dakika
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