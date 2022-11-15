Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, nişanlısı Thor ile ayrıldı

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor ile nişanlandı. Düğün hazırlığı yapan çiftten kötü haber geldi.

KISKANÇLIKLARINDAN BUNALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç çocuk babası Thor ile nişanlanan güzel oyuncu, ayrılık kararı aldı. Deniz'in ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı nişanlısının kıskançlıklarından bunaldığı için ilişkisini bitirdiği ileri sürüldü. Düğün hazırlığı yaparken nişan atan Deniz'den ayrılık haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.